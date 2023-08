Call of Duty: Modern Warfare III ermöglicht es dir, deine Gegenstände aus Modern Warfare II mitzubringen

HQ

Das neue Call of Duty ermöglicht es Spielern, Inhalte zu übernehmen, die sie während ihrer Zeit in Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2 gekauft und freigeschaltet haben.

Dies wurde über Activision in einem neuen Beitrag auf der offiziellen Call of Duty-Website bestätigt, in dem uns mitgeteilt wurde, dass wir damit rechnen können, dass unser Arsenal an Waffen, Operator-Bundles und Skins in Call of Duty: Modern Warfare III vorgezogen wird.

Nicht alles wird auf Anhieb verfügbar sein, da Activision uns einige Vorbehalte gibt. Wenn nämlich etwas in Modern Warfare III nicht verfügbar ist und im vorherigen Spiel vorhanden war, können Sie Ihre Skins nicht dafür verwenden. Activision verwendet das Beispiel von taktischen Amphibienfahrzeugen. Darüber hinaus kann die "beeindruckende Menge an geplanten MWIII-spezifischen Waffen und kosmetischen Inhalten" nicht auf das vorherige Spiel übertragen werden.

