Call of Duty League 2026: Here sind die Spielpläne der letzten zwei Wochen der regulären Saison

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In der Call of Duty League-Saison 2026 bleiben noch zwei Qualifikationswochenenden, zwei reguläre Wochenenden vor Major IV und dann startet das Championship Weekend, das die Postseason bildet, Mitte Juli.

Zu diesem Zweck fragen Sie sich, nachdem die Los Angeles Thieves erneut OpTic Texas im Minor-II-Turnier das Herz gebrochen haben, wie die Spielpläne in den nächsten zwei Wochen aussehen werden. Falls ja, haben wir unten alle verbleibenden regulären Saisonbegegnungen zusammengestellt.

Freitag, 12. Juni:



OpTic Texas gegen G2 Minnesota um 20:00 BST/21:00 CEST



Paris Gentle Mates gegen FaZe Vegas um 21:30 BST/22:30 MESZ



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach um 23:00 BST/00:00 CEST (13. Juni)



Samstag, 13. Juni:



Toronto KOI gegen Boston Breach um 20:00 BST/21:00 CEST



OpTic Texas gegen Carolina Royal Ravens um 21:30 BST/22:30 CEST



Miami Heretics gegen FaZe Vegas um 23:00 BST/00:00 MESZ (14. Juni)



Los Angeles Thieves gegen G2 Minnesota um 00:30 BST/1:30 CEST (14. Juni)



Sonntag, 14. Juni:



Toronto KOI gegen Cloud9 New York um 20:00 BST/21:00 MESZ



Vancouver Surge gegen Paris Gentle Mates um 21:30 Uhr BST/22:30 MESZ



Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 BST/00:00 CEST (15. Juni)



Freitag, 19. Juni:



Riyadh Falcons gegen FaZe Vegas um 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York um 21:30 BST/22:30 CEST



Paris Gentle Mates gegen Boston Breach um 23:00 BST/00:00 CEST (20. Juni)



Samstag, 20. Juni:



Miami Heretics gegen Cloud9 New York um 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge gegen Los Angeles Thieves um 21:30 Uhr BST/22:30 CEST



Toronto KOI gegen OpTic Texas um 23:00 BST/00:00 CEST (21. Juni)



Riyadh Falcons gegen G2 Minnesota um 00:30 BST/1:30 CEST (21. Juni)



Sonntag, 21. Juni:



Vancouver Surge gegen Miami Heretics um 20:00 BST/21:00 CEST



Toronto KOI gegen G2 Minnesota um 21:30 BST/22:30 CEST



FaZe Vegas gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 BST/00:00 MESZ (22. Juni)

