esports
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty League 2026: Here sind die Spielpläne der letzten zwei Wochen der regulären Saison
Die letzte Runde der Qualifikationen für Major IV beginnt ab diesem Wochenende.
HQ
In der Call of Duty League-Saison 2026 bleiben noch zwei Qualifikationswochenenden, zwei reguläre Wochenenden vor Major IV und dann startet das Championship Weekend, das die Postseason bildet, Mitte Juli.
Zu diesem Zweck fragen Sie sich, nachdem die Los Angeles Thieves erneut OpTic Texas im Minor-II-Turnier das Herz gebrochen haben, wie die Spielpläne in den nächsten zwei Wochen aussehen werden. Falls ja, haben wir unten alle verbleibenden regulären Saisonbegegnungen zusammengestellt.
Freitag, 12. Juni:
- OpTic Texas gegen G2 Minnesota um 20:00 BST/21:00 CEST
- Paris Gentle Mates gegen FaZe Vegas um 21:30 BST/22:30 MESZ
- Los Angeles Thieves vs. Boston Breach um 23:00 BST/00:00 CEST (13. Juni)
Samstag, 13. Juni:
- Toronto KOI gegen Boston Breach um 20:00 BST/21:00 CEST
- OpTic Texas gegen Carolina Royal Ravens um 21:30 BST/22:30 CEST
- Miami Heretics gegen FaZe Vegas um 23:00 BST/00:00 MESZ (14. Juni)
- Los Angeles Thieves gegen G2 Minnesota um 00:30 BST/1:30 CEST (14. Juni)
Sonntag, 14. Juni:
- Toronto KOI gegen Cloud9 New York um 20:00 BST/21:00 MESZ
- Vancouver Surge gegen Paris Gentle Mates um 21:30 Uhr BST/22:30 MESZ
- Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 BST/00:00 CEST (15. Juni)
Freitag, 19. Juni:
- Riyadh Falcons gegen FaZe Vegas um 20:00 BST/21:00 CEST
- Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York um 21:30 BST/22:30 CEST
- Paris Gentle Mates gegen Boston Breach um 23:00 BST/00:00 CEST (20. Juni)
Samstag, 20. Juni:
- Miami Heretics gegen Cloud9 New York um 20:00 BST/21:00 CEST
- Vancouver Surge gegen Los Angeles Thieves um 21:30 Uhr BST/22:30 CEST
- Toronto KOI gegen OpTic Texas um 23:00 BST/00:00 CEST (21. Juni)
- Riyadh Falcons gegen G2 Minnesota um 00:30 BST/1:30 CEST (21. Juni)
Sonntag, 21. Juni:
- Vancouver Surge gegen Miami Heretics um 20:00 BST/21:00 CEST
- Toronto KOI gegen G2 Minnesota um 21:30 BST/22:30 CEST
- FaZe Vegas gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 BST/00:00 MESZ (22. Juni)