Los Angeles Thieves Siege Call of Duty League 2026 Minor II

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Obwohl Los Angeles Thieves für das Team der Call of Duty League als Naturgewalt im Esport gilt, eine Leistung, die dies erneut durch den Gewinn des Minor II Turniers am Wochenende untermauert hat, kann man nicht umhin, der sich entfaltenden Situation bezüglich der OpTic Texas zu achten, die, ehrlich gesagt, zu Flaschenjobs werden.

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Bisher wurden in dieser CDL-Saison fünf Turniere angeboten, darunter drei Majors und zwei Minors, und erstaunlicherweise hat das OpTic Texas Team es geschafft, an vier von fünf dieser Finals teilzunehmen und keines davon zu gewinnen.

Ja, der Trend setzte sich am vergangenen Wochenende beim Minor II-Event fort, das ein Finale zwischen Los Angeles Thieves und OpTic Texas bot, was ein Rematch des Major-III-Finales von vor ein paar Wochen bedeutete. Das Ergebnis war letztlich ähnlich: Die Thieves besiegten die Texas mit 4:2, holten sich in diesem Jahr einen weiteren Pokal und schickten die Texas mit eingeknalltem Schwanz nach Hause.

Da das nun abgeschlossen ist, bleiben noch zwei Wochen Major-IV-Qualifikationsspiele, bevor das letzte Major der Saison in Paris, Frankreich, stattfindet. Bisher sind OpTic Texas eines der bestplatzierten Teams für dieses Turnier, mit einer ungeschlagenen Qualifikationsbilanz – eine Leistung, die das Team in den meisten anderen Qualifikationsrunden widerspiegelt, da es trotz des Scheiterns an einem echten Turnier die beste Mannschaft in der regulären Saison ist (es hat 465 Punkte vorzuweisen). 80 Punkte vor LA Thieves ).