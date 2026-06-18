Call of Duty League 2026: Here sind die Spielpläne der letzten Woche der regulären Saison

HQ

Letztlich läuft alles darauf hinaus. Das letzte Wochenende der regulären Saison der Call of Duty League wird in den kommenden Tagen stattfinden. Es sind Spiele am Freitag, Samstag und Sonntag geplant, und während einige Teams um ihren Platz in den Playoffs kämpfen, werden die meisten Spiele Major IV am nächsten Wochenende sowie die Setzliste der acht (von zwölf anwesenden) Teams bestimmen.

Daher fragen Sie sich vielleicht, wie die Spielpläne in den kommenden Tagen aussehen werden. Falls ja, schaut euch unten alle Spiele des Wochenendes an.

Freitag, 19. Juni:



Riyadh Falcons gegen FaZe Vegas um 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York um 21:30 BST/22:30 CEST



Paris Gentle Mates gegen Boston Breach um 23:00 BST/00:00 CEST (20. Juni)



Samstag, 20. Juni:



Miami Heretics gegen Cloud9 New York um 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge gegen Los Angeles Thieves um 21:30 Uhr BST/22:30 CEST



Toronto KOI gegen OpTic Texas um 23:00 BST/00:00 CEST (21. Juni)



Riyadh Falcons gegen G2 Minnesota um 00:30 BST/1:30 CEST (21. Juni)



Sonntag, 21. Juni: