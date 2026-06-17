Call of Duty League 2026: Welche Teams kämpfen um ihr Leben am Championship Weekend?

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Auch wenn sich vieles ändern kann, welche Teams die Call of Duty League Saison 2026 als Spitzenreiter abschließen werden, mit höchstens 120 CDL-Punkten für ein einzelnes Team, ist die Situation auf der anderen Seite der Tabelle sehr, sehr unterschiedlich.

Das Championship Weekend, das die Postseason bildet, wird nur acht der zwölf CDL-Teams umfassen, was bedeutet, dass wir, wenn die reguläre Saison später in diesem Monat endet (die letzte Woche der regulären Saison ist diese Woche, Major IV folgt nächstes Wochenende), wissen, welche Teams für die Saison fertig sind und welche noch etwa drei Wochen Spielzeit haben.

Zu diesem Zweck wurden Cloud9 New York und Vancouver Surge, da sie zu diesem Zeitpunkt nur 30 bzw. 85 CDL-Punkte vorweisen, mathematisch aus den Playoffs ausgeschieden. Das aktuell achtplatzierte Team sind die Miami Heretics mit 210 Punkten, was bedeutet, dass ein Team mehr Punkte sammeln muss, um in die Playoffs zu kommen, was weder C9 noch Surge von hier an schaffen.

Boston Breach ist technisch gesehen mit 100 CDL-Punkten noch im Playoff-Rennen, aber das Team muss sein letztes reguläres Saisonspiel gewinnen und ungeschlagen bleiben, um auch Major IV zu gewinnen, und selbst dann würde ein einziger regulärer Saisonsieg der Heretics (oder ein niedriger Platz bei Major IV) sie ausschalten.

Damit bleiben die Carolina Royal Ravens, die mit 150 CDL-Punkten die größten (wenn auch geringen) Hoffnungen auf die Postseason haben. Das Team muss in der letzten Spielwoche und Major IV einen Rückstand von 60 Punkten gegenüber den Heretics verkürzen, was zwar möglich ist, aber ebenfalls unwahrscheinlich ist.

Das bedeutet zweifellos, dass die Championship Weekend-Teams (vorausgesetzt, es gibt keine große Überraschung) folgende Teams haben werden.