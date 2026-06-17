Cadbury-Eigentümer Mondelez verteidigt die Fortsetzung der Aktivitäten in Russland

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Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, stellten viele große Marken ihre Tätigkeit in Russland ein, nachdem das Land einen Angriff auf seinen Nachbarn gestartet hatte, nur um Territorium zu gewinnen. Mondelez, das Unternehmen, dem Cadbury's Schokolade gehört, war weiterhin in Russland tätig, stellte jedoch neue Investitionen in das russische Geschäft ein und setzte die Ausgaben für Werbung aus.

Mondelez' Geschäftsführer Dirk Van de Put sagte der BBC, dass das Unternehmen versucht habe, im Konflikt neutral zu bleiben. "Ich denke, mit der Zeit versucht man, im ganzen Konflikt neutral zu bleiben. Wir versuchen nicht, Partei zu ergreifen. Ich denke, wir haben das Richtige für unser Volk in Russland getan. Können wir dafür kritisiert werden? Ja, natürlich. Wir zahlen in Russland Steuern, die dem Krieg helfen. Das freut mich nicht", sagte er.

Im Jahr 2025 sandte die Allparteienparlamentsgruppe für die Ukraine einen Brief an Van de Put mit der Aufforderung, Mondelez einzustellen und die Geschäftsbeziehungen zu Russland abzubrechen. Alex Sobel, Vorsitzender der Gruppe, sagte: "Die Fortsetzung in einem Land, das für den Tod zahlloser ukrainischer Zivilisten und die Entführung von Tausenden von Kindern verantwortlich ist, kann unter keiner Definition von 'Business as usual' gerechtfertigt werden. "

Van de Put verteidigte jedoch die Entscheidung, den Betrieb fortzusetzen, und sagte, dass ihr Werk beschlagnahmt worden wäre, wenn sie sich zurückziehen würden. "Das hätte ihnen wahrscheinlich eine viel größere Einkommensquelle verschafft, unsere Produkte weiter zu verkaufen, um den Krieg zu finanzieren." argumentierte Van de Put.