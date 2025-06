Bungie verzögert Marathon, nachdem die Spieler mit dem Alpha-Playtest unzufrieden waren

HQ

Bungie hat die Verschiebung von Marathon angekündigt, dem Titel, der am 23. September auf PS5, Xbox Series X und PC erscheinen soll, und hat kein neues Veröffentlichungsdatum oder -fenster genannt. Es war jedoch zu erwarten, nach all den Berichten von Leuten aus dem Unternehmen oder ehemaligen Arbeitern, die wirklich keinen Spaß daran hatten, dort zu arbeiten.

"Bei jedem Kommentar und jeder Echtzeit-Konversation in den sozialen Medien und auf Discord war deine Stimme stark und klar. Wir haben uns das zu Herzen genommen und wissen, dass wir mehr Zeit brauchen, um Marathon in das Spiel zu integrieren, das wirklich eure Leidenschaft widerspiegelt", sagte das Entwicklerteam von Marathon (die offizielle Erklärung ist noch nicht unterzeichnet) in einer Erklärung, da es offensichtlich ist, dass die Spieler aus dem Alpha-Playtest mit dem Spiel nicht zufrieden waren.

In den kommenden Monaten wird sich Bungie also auf Dinge wie die "Verbesserung des Überlebensspiels" mit herausfordernderen KI-Begegnungen, lohnendere Läufe mit neuen Arten von Beute und dynamischen Events konzentrieren, die Kämpfe spannender und strategischer gestalten sowie den Multiplayer mit Proximity-Chat verbessern, damit soziale Geschichten zum Leben erweckt werden können. Sie versprechen auch, die visuelle Wiedergabetreue zu erhöhen, mehr erzählerisches und umweltbewusstes Storytelling hinzuzufügen und, interessanterweise, "einen dunkleren Ton zu haben, der die Themen der Originaltrilogie erfüllt".

Abgesehen davon hat Marathon noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es sollte nächstes Jahr erscheinen. Wirst du Marathon eine Chance geben?