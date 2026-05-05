Bungie hat bereits Marathon s Geschichte "über die nächsten Jahre" entworfen

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Angesichts dessen, wie die Geschichte und Erzählung von Destiny 2 letztlich den Fans präsentiert wurden, ist es kaum überraschend, dass Marathon ähnlich folgen wird. Die Frage ist, wie viel Erzählung Bungie bereits für das Spiel geplant hat, aber nach den jüngsten Aussagen zu urteilen, wartet eine riesige Menge Geschichte darauf, den Fans erzählt zu werden.

In einem Interview mit GamesRadar erwähnte Julia Nardin, die Creative Director von Marathon, dass die "nächsten Jahre" des Spiels bereits geplant sind, auch wenn sich die Dinge ändern könnten, falls Bungie seine Meinung oder Richtung ändert.

"Wir wissen, wohin wir die Geschichte in den nächsten Jahren führen wollen, aber ich möchte nicht sagen, dass sie komplett 'festgelegt' ist, denn es ist uns wichtig, dass unsere Spieler sie mitgestalten können", sagte er und fügte hinzu, dass der Input der Spieler in die Erzählung "Teil der Magie eines Live-Service-Spiels ist."

Mit Marathon scheint Bungie auch das Angst-of-Verpass-Dilemma (FOMO) direkt angehen zu wollen, indem es ein Spiel liefert, in das "Spieler jederzeit einsteigen können", in das sie die Geheimnisse der Vergangenheit der Welt entdecken und gleichzeitig die Gegenwart genießen können. Nardin ergänzt: "Wir wollen, dass jede Saison ein neuer Einstiegspunkt ist und dass neue Spieler verstehen können, was passiert, egal wie lange wir alle schon laufen."

Fans des Extraction-Shooters können also offensichtlich in eine sehr vielversprechende Zukunft blicken. Wenn Destiny-Spieler das doch nur sagen könnten...