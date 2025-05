Bungie gibt zu, gestohlenes Design in Marathon verwendet zu haben

HQ

Der Sturm um Bungie geht weiter, diesmal ausgelöst durch Vorwürfe, Kunstwerke ohne die Erlaubnis des Schöpfers in Marathon verwendet zu haben.

Die schottische Künstlerin Fern Hook, die online als Antireal bekannt ist, entdeckte, dass mehrere ihrer Illustrationen aus dem Jahr 2017 ohne Genehmigung in der Alpha-Version von Bungies Spiel verwendet worden waren. Sie teilte Beweise in den sozialen Medien, darunter Screenshots von Marathon, die auffällige Ähnlichkeiten zwischen ihren früheren Arbeiten und verschiedenen grafischen Elementen im Spiel wie Text und Symbolen aufwiesen.

Bungie hat den Fehler zugegeben und erklärt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter die Elemente ohne Wissen des aktuellen Teams in das Spiel eingebaut hat. Das Studio hat sich seitdem an Hook gewandt, um die Angelegenheit zu besprechen, und führt nun eine gründliche Prüfung seiner Assets durch, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. In einem offiziellen Statement sagte Bungie:

"Wir haben sofort ein Problem bezüglich der unbefugten Verwendung von Künstleraufklebern in Marathon untersucht und bestätigt, dass ein ehemaliger Bungie-Künstler diese in ein Texturblatt aufgenommen hat, das letztendlich im Spiel verwendet wurde.

Dieses Problem war unserem bestehenden Grafikteam unbekannt, und wir prüfen immer noch, wie es zu diesem Versehen gekommen ist. Solche Dinge nehmen wir sehr ernst. Wir haben uns mit [dem Künstler] in Verbindung gesetzt, um dieses Thema zu besprechen, und verpflichten uns, es dem Künstler recht zu machen. Aus politischen Gründen verwenden wir die Werke von Künstlern nicht ohne deren Erlaubnis."

Es ist nicht das erste Mal, dass Bungie wegen unbefugter Verwendung von Kunstwerken in Schwierigkeiten geraten ist. Das Studio wurde zuvor dabei erwischt, wie es Fan-Art in Destiny 2 ohne ordnungsgemäße Quellenangabe verwendet hat. Nicht gerade eine gute Optik.