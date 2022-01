Bug im Playstation-Netzwerk listete Playstation-4-Trophäen als Playstation-3-Daten

HQ

VGC hat diese Woche einen kleinen Bug im PSN bemerkt, der dafür sorgte, dass Trophäen von Playstation-4-Spielen auf der Konsole und in der Playstation-App kurzzeitig als Playstation-3-Trophäen erkannt wurden. Die Verwirrung hielt nicht lang an, da der Fehler von Sony nach kurzer Zeit behoben wurde. Da die Sache jedoch aufgefallen ist, meinen einige Menschen darin ein weiteres Indiz eines aktuellen Gerüchts zu erkennen.

Seit einigen Wochen diskutiert ein kleiner Teil der Internetgemeinde darüber, ob Sony möglicherweise die eigenen Dienstleistungen PS Now und PS Plus ausbauen möchte, um ein Abonnement zu errichten, das dem Xbox-Game-Pass-Angebot von Microsoft mehr entgegenzusetzen hat. Neben der Verbindung bestehender Vorteile hält es die Gerüchteküche für plausibel, dass Nutzer Zugriff auf ältere Spiele früherer Playstation-Generationen erhalten könnten. Vor diesem Hintergrund könnte sich das jüngste Ereignis tatsächlich in die bisherige Reihe von Indizien einordnen, doch möglicherweise deutet es auch auf etwas ganz anderes hin. So ist das mit derart vagen Gerüchten eben.