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Nur sehr wenige Maskottchen haben den Krieg gegen Mario und Sonic in der Spielewelt überlebt, und die meisten sind spurlos verschwunden, obwohl mehrere von ihnen wirklich gute Spiele hatten, wie Sparkster (Rocket Knight Adventures), Zool, Croc und Sackboy.

Eine Figur, an die sich viele erinnern, obwohl die Spiele nicht besonders gut waren, ist Bubsy, der 1993 in Bubsy in Claws: Encounters of the Furred Kind debütierte. Er wurde damals als eine Art "Sonic-Killer" vermarktet und galt als sehr schnell; Das Spiel verkaufte sich recht gut und brachte mehrere Fortsetzungen hervor. Doch der Entwickler, Accolade, überlebte nicht und wurde 1999 an Infogrames verkauft – das ebenfalls nicht überlebte.

Das führte zu 21 Jahren ohne Lebenszeichen der Serie, aber 2017 und 2029 wurden Bubsy: The Woolies Strike Back und Bubsy: Paws on Fire veröffentlicht – beide leider unterdurchschnittlich. Aber jetzt, sieben Jahre später, ist es fast Zeit für einen Neuanfang mit Bubsy 4D, das am 22. Mai für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One und Xbox Series S/X erscheint.

Es hat tatsächlich einige positive Einflüsse von denen erhalten, die es auf Veranstaltungen und Ähnlichem ausprobiert haben, und jetzt können Sie es selbst ausprobieren. Eine spielbare Bubsy 4D Demo wurde für Konsolen veröffentlicht (sie war zuvor auf dem PC verfügbar), und dazu haben wir auch einen neuen Trailer erhalten. Wie üblich findest du es unten, und falls du schon die Gelegenheit hattest, Bubsys neues Abenteuer auszuprobieren, teile gerne deine Gedanken im Kommentarbereich.