Bryce Dallas Howard bestätigt, dass sie bei zwei Episoden von Ahsoka: Staffel 2 Regie geführt hat

Wenn du Star Wars magst, ist dir wahrscheinlich der Name Bryce Dallas Howard ein Begriff. Sie hat einige der am besten bewerteten Episoden in Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett und zuletzt Skeleton Crew geschrieben und inszeniert.

Bryce Dallas Howard ist auch eine bekannte Schauspielerin und hat in Filmen wie Spider-Man 3 und der Jurassic World-Filmreihe mitgespielt.

Und sie ist noch nicht fertig mit George Lucas' alter Galaxie, denn während der Los Angeles Comic Con (danke ScreenRant) hat sie verraten, dass sie tatsächlich hinter nicht weniger als zwei kommenden Episoden der zweiten Staffel von Ahsoka steckt und die Dreharbeiten bereits abgeschlossen hat:

"Ich habe diesen Sommer gerade zwei Episoden für Ahsoka Staffel 2 fertig gedreht. Es ist so gut. Es ist schön, es ist aufregend, es ist abenteuerlich, es ist romantisch. Es ist alles, was man sich von einer epischen Geschichte gewünscht hat."

Da sie fertig ist, kann man vermuten, dass es nicht mehr viel zu drehen gibt, und die Serie sollte auf jeden Fall für eine Premiere auf Disney+ im Jahr 2026 bereit sein.

Was hoffst du in Ahsoka: Staffel 2 zu sehen? Weitere Gastauftritte von Hayden Christensen als Anakin Skywalker? Noch mehr hinterhältige Pläne von Thrawn? Mehr Fan-Service aus der TV-Serie Rebels? Viel Action mit Ahsoka selbst? Fühlen Sie sich frei, Ihre Gedanken im Kommentarbereich unten zu teilen.