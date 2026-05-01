Britney Spears wegen kürzlichen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt

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Anfang März wurde die ikonische Popstar Britney Spears in Kalifornien wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und "erratisch mit hoher Geschwindigkeit", wie die örtlichen Behörden behaupteten, festgenommen. Sie wurde in Südkalifornien festgenommen, nachdem ihr BMW von der Polizei angehalten worden war; kurz darauf entschied sich Spears, sich selbst in eine Rehabilitationseinrichtung einzuweisen.

Aufbauend auf diesem Vorfall, wie BBC News berichtet, wurde Spears nun von den Staatsanwälten in Kalifornien wegen eines Anklagepunkts wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen angeklagt, was als Vergehen und als geringfügiges Delikt gilt, was bedeutet, dass Spears nicht vor Gericht erscheinen muss, um sich diesen Anklagen zu stellen. Das eigentliche Gerichtsverfahren ist ebenfalls für nächsten Montagmorgen angesetzt.

Es ist wahrscheinlich, dass Spears, sobald dieses Verfahren stattgefunden hat, eine 12-monatige Fahrbewährung und die Verpflichtung zur Absolvierung eines Kurses zum Fahren unter Alkoholeinfluss erhalten wird, zusätzlich zur Zahlung von Bußgeldern. Es ist unwahrscheinlich, dass mit der Anklage eine Haftstrafe verbunden sein wird, da durch den Vorfall kein Unfall oder keine Verletzung entstanden ist.