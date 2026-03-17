British Cycling trauert um Larry Hickmott, einen ihrer besten und engagiertesten Chronisten

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British Cycling hat den Tod eines ihrer treuesten und engagiertesten Kommunikatoren bekannt gegeben, Larry Hickmott, einen Journalisten, Fotografen und Chronisten, der große Anstrengungen für die Berichterstattung über professionellen Radsport im Vereinigten Königreich unternahm – von gedruckten Newslettern, die während der Rennen verteilt wurden, über die Neugestaltung der Website von British Cycling bis hin zur Gründung seiner eigenen Website VeloUK.

Hickmott starb im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit, berichtete British Cycling in einem Nachruf. "Als stets präsentes Gesicht am Straßenrand oder im Velodrom war Larry bestrebt, seine Leidenschaft mit anderen zu teilen und Fahrer aus dem gesamten Spektrum der Radsportgemeinschaft – von Crits bis zu Meisterschaften – ins Rampenlicht zu stellen", sagte der britische Radsportverband. "Seine Hingabe zum Radsport war unermüdlich, und die breite Gemeinschaft profitierte enorm von seinem unermüdlichen Einsatz bei der Dokumentation des Sports."

Nachdem er zwischen 2002 und 2011 mit British Cycling zusammengearbeitet hatte, Inhalte schrieb und die Website neu gestaltete, gründete Hickmott VeloUK, "eine wahre Enzyklopädie des Radsportwissens, die Website wurde schnell zu einem integralen Bestandteil der britischen Radsportszene, da Larry unzählige Fahrer in seinen Galerien präsentierte und ihren Fortschritt von Jugend- und Juniorenteams bis zu den höchsten Seniorenklassen verfolgte."

Verschiedene Kommentatoren und britische Radfahrer, die von CyclingWeekly zitiert werden, schreiben Hickmott zu, dass er zur Informationsverbreitung und zur Steigerung des Interesses am Radsport im Vereinigten Königreich beigetragen hat, wobei er oft der Einzige war, der über Rennen berichtete, die sonst undokumentiert geblieben wären. "Seine Fairness, Begeisterung und Loyalität gegenüber der heimischen Szene verschafften ihm den Respekt von Fahrern, Teams und Veranstaltern gleichermaßen", schrieb das britische Team Moonglu Spatzwear.