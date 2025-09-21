Britische Kampfjets beteiligen sich an NATO-Patrouillen über Polen

HQ

Zuerst war es Polen. Dann Rumänien. Dann Estland. Und jetzt haben wir als Reaktion darauf die Nachricht erhalten, dass britische Kampfjets ihre erste Patrouille über Polen unter NATO-Kommando durchgeführt haben, ein Schritt, der die östliche Verteidigung des Bündnisses nach den jüngsten Luftraumverletzungen im Zusammenhang mit Russland stärken soll. Die Typhoon-Flugzeuge, die an der Seite der alliierten Streitkräfte operierten, führten nächtliche Einsätze durch, um Bedrohungen aus der Luft abzuwehren und den polnischen Luftraum zu schützen. London bezeichnete die Mission als direkte Reaktion auf die nach eigenen Angaben schwerste Verletzung des NATO-Luftraums seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!