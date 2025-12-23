Britische Exporteure kämpfen nach dem Brexit: Starmer forderte aus "strategischer Notwendigkeit" auf, engere EU-Handelsbeziehungen anzustreben

HQ

Premierminister Keir Starmer steht unter Druck, die Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union zu vertiefen, nachdem Wirtschaftsverbände gewarnt hatten, dass das britische Handelsabkommen nach dem Brexit es Unternehmen erschwert, an die EU zu verkaufen.

Die britischen Handelskammern (BCC) erklärten, eine engere Zusammenarbeit mit Brüssel sei zu einer "strategischen Notwendigkeit" geworden, nicht zu einer politischen Entscheidung. In einer Umfrage unter fast 1.000 Unternehmen gab mehr als die Hälfte der britischen Exporteure an, dass das aktuelle Handels- und Kooperationsabkommen ihnen beim Handel mit Europa nicht hilft. Viele sagten, der Export sei seit dem Brexit komplexer und teurer geworden.

Die meisten der befragten Unternehmen waren kleine und mittelständische Unternehmen, und nur wenige gaben an, dass die staatliche Unterstützung für die Umsetzung neuer Handelsregeln ausreichend sei. Der BCC erklärte, die Lage verschlechtere sich, wobei die Unzufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr stark zunimmt.

Die Warnung kommt, während Labour einen "Neustart" der Beziehungen zur EU vorbereitet. Einige hochrangige Minister haben offen engere Handelsbeziehungen gefordert, obwohl die Regierung eine Wiederaufnahme in den EU-Binnenmarkt oder die Zollunion ausgeschlossen hat.

Minister sagen, dass die Verbesserung des Handels mit der EU für 2026 eine Priorität ist, und verweisen auf jüngste Fortschritte, darunter eine Vereinbarung, dass das Vereinigte Königreich ab 2027 wieder dem Erasmus+-Studentenaustauschprogramm beitreten soll. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für mehr...