HQ

Führende britische Bankmanager werden sich diese Woche treffen, um formelle Pläne für ein nationales Zahlungsnetzwerk zu beginnen, das unabhängig von den US-Giganten Visa und Mastercard operieren könnte. Die Initiative, geleitet vom Barclays UK-Geschäftsführer Vim Maru, zielt darauf ab, die Abhängigkeit von amerikanisch geführten Kartensystemen zu verringern, angesichts der Befürchtungen, dass geopolitische Spannungen den Zugang stören könnten.

Etwa 95 % der britischen Kartentransaktionen laufen laut dem Payment Systems Regulator über Visa und Mastercard. Die Befürchtungen sind gewachsen, dass zukünftige politische Entscheidungen der USA (insbesondere unter Präsident Donald Trump) die Finanzinfrastruktur in verbündeten Ländern bedrohen könnten, was Schwachstellen in stark bargeldlosen Volkswirtschaften wie dem Vereinigten Königreich aufzeigt.

Visa und Mastercard // Shutterstock

Das Projekt, bekannt als DeliveryCo, wird von großen Banken wie Santander UK, NatWest, Nationwide und Lloyds Banking Group sowie von Branchenverbänden unterstützt. Die Bank of England wird voraussichtlich bei der Gestaltung der Infrastruktur helfen, wobei das System möglicherweise bis 2030 einsatzbereit ist. Beamte sehen den Schritt eher als Aufbau der Widerstandsfähigkeit als direkte Reaktion auf politische Risiken der USA.

Visa und Mastercard begrüßen die Initiative und sagen, sie bleiben dem britischen Markt verpflichtet und unterstützen den Wettbewerb. Branchenvertreter argumentieren, dass unabhängig von der Politik die Einrichtung einer Alternative zu inländischen Zahlungszahlungen die wirtschaftliche Sicherheit stärken und im Falle von Cyber-, Betriebs- oder geopolitischen Störungen Kontinuität gewährleisten würde...