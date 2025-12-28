Brigitte Bardot verstirbt im Alter von 91 Jahren

HQ

Brigitte Bardot, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des französischen Kinos und eine globale kulturelle Ikone der 1950er und 1960er Jahre, ist im Alter von 91 Jahren verstorben, wie ihre Stiftung gerade bekannt gab.

Bardot wurde mit 21 Jahren mit And God Created Woman (1956) international berühmt. Bekannt als "B.B.", spielte sie in mehr als 40 Filmen und wurde eine der bekanntesten Frauen der Welt.

Bardot wurde 1934 in Paris geboren und begann als Model, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. Künstler und Schriftsteller wie Andy Warhol, Bob Dylan und Simone de Beauvoir hoben ihren kulturellen Einfluss hervor.

1973 zog sie sich aus dem Kino zurück, da sie von Ruhm und der Filmindustrie enttäuscht war. Später konzentrierte sich Bardot auf Tierschutzaktivismus und gründete 1986 die Brigitte Bardot Foundation.

Bardot lebte in den letzten Jahrzehnten zurückgezogen in Saint-Tropez. Wie sie einmal spät im Leben sagte, dachte sie nicht über ihre Filmkarriere nach, sondern erkannte an, dass sie ihr die Plattform bot, für das zu kämpfen, was ihr am wichtigsten war: Tiere.

Emmanuel Macron zu X:

Ihre Filme, ihre Stimme, ihr strahlender Ruhm, ihre Initialen, ihre Sorgen, ihre großzügige Leidenschaft für Tiere, ihr Gesicht, das Marianne wurde – Brigitte Bardot verkörperte ein Leben in Freiheit. Französische Existenz, universelle Brillanz. Sie hat uns berührt. Wir trauern um eine Legende des Jahrhunderts.

Marine Le Pen auf X:

Brigittes Weggang ist eine große Trauer. Frankreich verliert eine außergewöhnliche Frau, durch ihr Talent, ihren Mut, ihre Offenheit, ihre Schönheit. Eine Frau, die sich entschied, eine unglaubliche Karriere zu beenden, um sich mit unerschöpflicher Energie und Liebe den Tieren zu widmen, die sie bis zu ihrem letzten Atemzug verteidigte. Sie war unglaublich französisch: frei, unzähmbar, ganz. Wir werden sie sehr vermissen.

Jordan Bardella zu X:

Das französische Volk verliert heute die Marianne, die sie so liebten, deren Schönheit die Welt verblüffte. Brigitte Bardot war eine Frau mit Herz, Überzeugung und Charakter. Leidenschaftliche Patriotin, Tierliebhaberin, die sie ihr ganzes Leben lang beschützte, verkörperte sie allein eine ganze französische Ära, aber vor allem eine gewisse Vorstellung von Mut und Freiheit.