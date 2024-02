Brie Larson: "Ich glaube, ich habe bis jetzt wahrscheinlich jedes Nintendo-Spiel gespielt, das jemals erschienen ist"

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Brie Larson ein Nintendo-Fan ist, da Captain Marvel bereits in vielen Werbespots für das Gaming-Kraftpaket zu sehen war und sogar bei häufigen Gelegenheiten auf ihren persönlichen Konten und Kanälen über ihre Zeit mit Spielen wie Animal Crossing: New Horizons gesprochen hat. Aber es scheint, als ob sie ein viel größerer Nintendo-Fan ist, als wir vielleicht gedacht haben.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprach der Scott Pilgrim-Star über ihre Liebe zu Nintendo und wie das Unternehmen ihr Leben beeinflusst hat.

"[Videospiele] sind wie das, was mich mit meiner Schwester verbunden hat. Meine Mutter sagt, ihr Lieblingsgeräusch ist es, mich und meine Schwester lachen zu hören, während wir zusammen Videospiele spielen. Ich glaube, ich habe bis jetzt wahrscheinlich jedes Nintendo-Spiel gespielt, das jemals erschienen ist, und es ist einfach ein Teil meines Lebens. Das war schon immer so."

Die Lessons in Chemistry Hauptdarstellerin sprach auch ein wenig über den kommenden Princess Peach: Showtime! und ihre Gedanken darüber, dass der ikonische Royal des Mushroom Kingdom wieder einmal ein großes Spiel anführt.

"Es ist großartig, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Ich habe sie einfach mein ganzes Leben lang geliebt, also ist es einfach ein Nervenkitzel, sie in diesem eigenständigen Spiel zu sehen und nicht nur das, sondern all diese verschiedenen Facetten und Charaktere und ihr eigenes Gameplay zu haben."

Zweifellos können wir einen Clip des Fast X und Fortnite Stars erwarten, der das kommende Spiel spielt, während Nintendo sich auf seine Ankunft am 22. März vorbereitet.