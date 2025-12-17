Brian Fleming, Gründer und Direktor von Sucker Punch, geht Ende des Jahres in den Ruhestand

HQ

Sly Cooper, InFamous, Ghost of Tsushima und zuletzt Ghost of Yotei. Dies sind nur einige der Namen, die mit Sucker Punch in Verbindung gebracht werden, einem Studio, das seit 25 Jahren Teil von Sony und PlayStation Studios ist und sich bald von seinem Gründer und Direktor verabschieden wird.

Genau, Brian Fleming, der Sucker Punch Productions seit 30 Jahren leitet und die Entstehung dieser und anderer bekannter Videospiel-Franchises vorangetrieben hat, hat seinen Rücktritt angekündigt. Ab dem 1. Januar 2026 wird das Studio von Jason Connell und Adrian Bentley geleitet, die seit langem sowohl kreative als auch technische Verantwortung für das Team tragen.

Sony Interactive Entertainment hat einen Webbeitrag veröffentlicht, in dem Flemings Amtszeit gelobt und eine vielversprechende Zukunft für Sucker Punch unter der neuen Führung vorhergesagt wird. "Während Sucker Punch unter der Führung von Jason und Adrian voranschreitet, bleibt das Team engagiert, neue Abenteuer zu erschaffen, die die Fantasie der Spieler überall beflügeln."