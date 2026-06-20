Brasilien bestätigt, dass Raphinha eine Muskelverletzung erlitt: Wie viele WM-Spiele könnte er verpassen

HQ

Brasilien gewann schließlich die Weltmeisterschaft mit einem 3:0-Sieg gegen Haiti und steht damit als Tabellenführer der Gruppe C mit 4 Punkten, genauso viele Punkten wie Marokko, aber mit einer besseren Tordifferenz dank Matheus Cunha und Vinícius Jr. Leider gab es schlechte Nachrichten für die Canarinha, denn Raphinha verließ das Spiel vor der Halbzeit und wurde in der 38. Minute durch Rayan ersetzt. Ich habe ein gewisses Unbehagen.

Nun hat der brasilianische Fußballverband eine Erklärung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass der Flügelspieler eine Muskelverletzung im hinteren Bereich seines rechten Oberschenkels erlitt. "Der Spieler folgt einem intensiven Behandlungsprotokoll, das vom medizinischen Team der brasilianischen Nationalmannschaft überwacht wird, mit dem Ziel, seine Genesung zu erreichen und so schnell wie möglich zu seinen Aktivitäten zurückzukehren."

Die CBF gab keine geschätzte Erholungszeit bekannt, aber laut GeGlobo ist Raphinha für das dritte Gruppenspiel gegen Schottland am Donnerstag, den 25. Juni, sicher ausgeschlossen und würde auch das Achtelfinale verpassen. Raphinhas mögliche Rückkehr wäre in der Runde der letzten 16, also in zwei Wochen, falls das Team weiterhin im Wettbewerb spielt.

Raphinha hatte in der vergangenen Saison mit Barcelona anhaltende körperliche Probleme, war laut GeGlobo insgesamt mehr als drei Monate ausgesetzt und verpasste 23 Spiele. Diese Verletzung, die möglicherweise seinen WM-Lauf beendet, ist ein schwerer Schlag für den Spieler, dessen Zukunft beim katalanischen Klub nicht ganz sicher ist, nachdem er Angebote aus der saudischen Pro League erhalten hat.