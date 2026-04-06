Brandon Sanderson ist mitten im Drehbuch für den ersten Apple TV produzierten Mistborn Film

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Apple TV hat bereits eine sehr bewundernswerte Projektpalette, aber in Zukunft wird es sich weiter in Form eines eigenen Filmuniversums erweitern, das auf den Werken des Autors Brandon Sanderson basiert. Konkret sprechen wir über die Mistborn -Reihe, die in das größere Cosmere-Universum passt, und es ist ein Projekt, das zumindest anfangs ein von Sanderson selbst entwickeltes Drehbuch enthalten wird.

In letzter Zeit hat der Autor ein umfangreiches Update zum Projekt geteilt und erwähnt, dass er etwa auf halbem Weg mit der Fertigstellung des Drehbuchs für den ersten Film ist und dass er auch "gutes Feedback" von den Leuten bei Apple TV erhalten hat, was er bisher geliefert hat.

"Das Misborn-Drehbuch liegt bei 50%. Ich mache damit weiter, habe gutes Feedback aus Gesprächen mit dem Studio und ähnlichen Dingen mit Apple bekommen, was sie erwarten. Sie haben es noch nicht gelesen, aber ich fühle mich wirklich gut, wie es läuft."

Mistborn ist nur eine von vielen großen Adaptionen, die Apple TV in der Pipeline hat, wobei noch an einer Adaption von Neuromancer, einer weiteren an Berlin Noir und noch mehr Projekten mit Sanderson gearbeitet wird, darunter ein Projekt basierend auf The Stormlight Archive.

Wirst du die Mistborn -Adaption sehen?