Brad Pitt zieht sich aus dem Rampenlicht zurück und wird Hollywood-Fixer in The Adventures of Cliff Booth

2026 wird das Jahr sein, in dem Brad Pitt zu einer seiner berühmtesten modernen Rollen zurückkehrt, der Oscar-prämierten Figur Cliff Booth aus Once Upon a Time in Hollywood. Dies wird in Form eines Fortsetzungsfilms auf Netflix erfolgen, bekannt als The Adventures of Cliff Booth, der zwar nicht von Quentin Tarantino inszeniert wurde, aber nach einem Drehbuch des berühmten Regisseurs gestaltet wurde.

Für das Projekt wurde noch kein festes Premierendatum genannt, aber Entertainment Tonight konnte einen ersten Trailer für The Adventures of Cliff Booth teilen, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was es bieten wird und wie Pitts Figur mit Elizabeth Debicki in seiner neuen Rolle als Fixer für einige der Hollywood-Elite zusammenarbeiten wird. Was die anderen Stars in der Serie betrifft, sind einige große Namen beteiligt, darunter Yahya Abdul-Mateen II (nicht als Wonder Man, so brillant und meta das auch sein mag...), Carla Gugino, Timothy Olyphant, Holt McCallany, Scott Caan, Peter Weller und viele mehr.

Wir erwarten, dass der Film 2026 auf Netflix kommt, also bleibt dran für ein weiteres Update, das die Premiere festlegt, und ansonsten schaut euch den Trailer unten an.