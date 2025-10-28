Netflix' Adventures of Cliff Booth wird im Sommer 2026 erscheinen

Da Netflix in diesem Jahr KPop Demon Hunters, Wake Up Dead Man und das Finale von Stranger Things in die Kinos gebracht hat, scheint es, als würden sich die Schleusen für Kinostarts des Streamers öffnen. Filmemacher wollen, dass die Zuschauer ihre Filme in Kinos sehen, wo sie nicht einfach doomscrollen können, während sie einen Film auf ihrem Fernseher laufen.

Laut Variety sieht Netflix Kinostarts auch als Event-artiges Fernsehen, das mehr Nutzer auf die Plattform zu Hause zurückbringen wird. Im selben Artikel sehen wir, dass es auch Pläne für einige große Kinostarts im Jahr 2026 gibt, darunter Narnia und David Finchers Adventures of Cliff Booth.

Der Solofilm von Cliff Booth folgt Brad Pitts Figur aus Once Upon a Time in Hollywood. Anscheinend wird eine Veröffentlichung im Sommer 2026 ins Auge gefasst, die die Kinopläne von Netflix vor Narnia zu Weihnachten aufgreifen wird. Nicht jeder neue Netflix-Film wird eine lange Kinolaufzeit bekommen, aber es scheint, dass Netflix sein Schiff umdreht, wenn es darum geht, ins Kino zu gehen.