Brad Birds Ray Gunn erhält neue Konzeptzeichnungen vor dem Auftritt beim Annecy Film Festival

Ray Gunn, das Herzensprojekt des Unglaublichen-Regisseur Brad Bird, ist über 30 Jahre in Arbeit. In diesem Jahr werden wir den Film endlich auf unseren Leinwänden sehen, und dennoch werden wir noch einen ausführlichen Vorgeschmack auf den Animationsfilm sehen.

Das scheint sich bald zu ändern, wie Netflix bekannt gegeben hat, dass Ray Gunn Teil seines Programms beim Annecy Film Festival 2026 sein wird. Zur Feier der Ankündigung haben wir ein neues Konzeptkunstwerk für Ray Gunn, das unseren Protagonisten, Privatdetektiv Raymond Gunn, in einer wunderschön stilvollen Gasse zeigt.

Mit Sam Rockwell, Scarlett Johansson und Tom Waits in der Besetzung und mit Aliens, Mord und mehr in einer alternativen ZukunftsstadtRay Gunn sieht es so aus, als würde es Old-School-Stile wieder in den Mainstream bringen, und wir können es kaum erwarten, mehr davon zu sehen.