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Mehrere Athleten der kürzlich beendeten Commonwealth Games 2026, die in Glasgow stattfanden, sind verschwunden, wie die schottische Polizei am Dienstag bestätigte. Sie waren allesamt Boxer aus Uganda und Pakistan und sind nach dem Ende der Spiele am vergangenen Sonntag nicht nach Hause zurückgekehrt: Uganda bestätigte, dass vier der sechs Mitglieder des Boxteams nicht zurückgekehrt waren, und ein pakistanischer Boxer am Dienstag nie zum Flugzeug zurück nach Hause geflogen ist.

Es ist üblich, dass einige Athleten der Commonwealth Games, die zwischen 56 Bundesstaaten des ehemaligen Britischen Empires organisiert sind, "verschwinden" und sich entscheiden, nicht nach Hause zurückzukehren. Einige entschieden sich, Asyl in den Ländern zu beantragen, in denen die Spiele stattfanden, was zumindest bei einem der ugandischen Boxer der Fall ist, die mit dem ugandischen Medium NBS Sports sprachen und sagten, sie hätten ihre Karriere in einem Land fortgesetzt, das ihrer Meinung nach bessere Trainingsmöglichkeiten und Möglichkeiten bietet als ihre Heimat.

Die Spiele finden seit 2014 entweder in Australien oder Großbritannien statt. Nach den Gold Coast Commonwealth Games 2018 in Australien suchten die Behörden einen Monat nach Ende des Wettbewerbs immer noch nach 50 Athleten und Offiziellen, während weitere 190 Asyl beantragt hatten, berichtete Reuters.