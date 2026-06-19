Borderlands 4 s zweites und letztes DLC, Vault Hunter, wird im September erscheinen

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Wir sind tatsächlich ziemlich nah dran, Borderlands 4 sein einjähriges Jubiläum zu feiern. Der Looter-Shooter erschien Anfang September 2025, was bedeutet, dass es weniger als drei Monate dauert, bis das neueste Kapitel der beliebten Serie offiziell seit über einem Jahr existiert.

In diesem Sinne hat Gearbox noch viel zu bieten, was die Komplettierung des Spiels und die Unterstützung mit spannenden Inhalten angeht. Im Rahmen eines kürzlichen Entwickler-Livestreams teilte das Studio Updates darüber, was sowohl in naher Zukunft als auch in naher Zukunft auf Borderlands 4 kommt, mit spannenden Inhalten, die im Sommer und bis in den Herbst geplant sind.

Zunächst wird am 25. Juni Version 1.8 des Spiels erscheinen und sowohl einen kostenpflichtigen als auch einen kostenlosen DLC enthalten. Der kostenlose DLC heißt Takedown at Hadron Abyss und bringt einen neuen Raid-Boss, zusätzliche legendäre und perlmuttartige Gegenstände zum Jagen, eine "extreme Endgame-Herausforderung" sowie plattformübergreifende Speicherstände... Endlich.

Am selben Tag erscheint Bounty Pack 3 mit diesem Titel, bekannt als A Zane to Kill For. Es bringt eine neue Mission, einen neuen Boss und zwei neue Minibosse, neue legendäre und perlmuttfarbene Ausrüstung, ein neues Fahrzeug, zusätzliche Skins sowie eine frische Vault-Karte mit weiteren Extras.

Unten kannst du Trailer sowohl zu den kostenlosen als auch zu den kostenpflichtigen DLCs sehen.

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Was die nahe Zukunft betrifft, hat Gearbox das zweite und letzte DLC enthüllt, das Vault Hunter für Borderlands 4 geplant ist, wobei dieser als Charakter Loveless, The Hacker, bekannt ist. Sie wird Anfang September zusammen mit dem kostenpflichtigen Story Pack 2 im Spiel erscheinen, das außerdem neue Story-Missionen, eine neue Kartenzone, neue Nebenmissionen und Aktivitäten, zusätzliche Sammelobjekte, einen neuen Hauptboss, frische Ausrüstung zum Jagen und mehr hinzufügt. Sieh dir unten den ersten Teaser für Loveless an.

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Ansonsten bestätigt die neueste Roadmap, dass Bounty Pack 4 am 30. Juli debütiert und Bounty Pack 5 ebenfalls Anfang September erscheint, was bedeutet, dass jetzt wirklich ein ausgezeichneter Zeitpunkt ist, um einzusteigen oder zu Borderlands 4 zurückzukehren.