Borderlands 4 s erstes Story-DLC, der neue Vault Hunter, erscheint am 26. März

HQ

Das erste Story-Pack-DLC für Borderlands 4, Mad Ellie and the Vault of the Damned, hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum. Wir wussten, dass es im März 2026 erscheint und einen brandneuen Vault Hunter zum Spielen bringt, aber jetzt wissen wir, dass der DLC am 26. März erscheinen wird, also in knapp zwei Wochen zum Zeitpunkt des Schreibens.

Im Stil eines kosmischen Horror-Abenteuers verbünden wir uns mit Ellie und begeben uns über eine neue Karte, den Flüsternden Gletscher. Es gibt neue Story-Missionen, Nebenmissionen, Aktivitäten und mehr. Es gibt zwei neue große Bosskämpfe, mehr Gegnertypen und sechzehn Minibosse in diesem eigenständigen Story-Pack.

"Ein bösartiges kosmisches Wesen bedroht Kairos, und Wahnsinn verweilt im eisigen Wind. Verbünde dich mit der mutigen, kompromisslosen Ellie – außergewöhnliche Mechanikerin und Tochter von Moxxi – auf einer Mission, einen außerirdischen Monolithen zu zerstören und in den verfluchten Vault of the Damned einzudringen", heißt es in der Beschreibung des DLC. "Wagt euch in die eisigen Ödnis des Flüsternden Gletschers, eine gefrorene Weite voller Hüllen verlassener Schiffe und dunkler Geheimnisse. Auch wenn du Dinge siehst und tötest, die Sterbliche nie sehen sollten, fürchte dich nicht, denn der eigentümliche Besitzer Mancubus Bloodtooth ist dein bescheidener Führer durch alles Übernatürliche."

Um den DLC zu starten, musst du die ersten vier Missionen der Hauptkampagne in Borderlands 4 abschließen, und danach findest du eine neue Hauptmission in Zadras Labor. Oder, wenn du als neuer Vault Hunter C4SH spielen und einen komplett neuen Durchlauf starten möchtest, kannst du das DLC auch als Hauptkampagne von Grund auf neu starten.