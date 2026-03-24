Borderlands 4 hebt PC-Leistungsverbesserungen hervor, Absturzrate seit Dezember fast halbiert

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Beim Start bekam Borderlands 4 einige Sticheleien, weil die Leistung nicht besonders gut war. Zu Gearbox' Verdienst haben sie die Spieler nicht einer Welt voller Abstürze und der Abhängigkeit von Moddern überlassen, um das Erlebnis zu verbessern. Stattdessen haben sie sich zusammengebissen und das Spiel in einen viel besseren Zustand gebracht.

In der neuesten Folge des Gearbox DevCast sowie in einem hilfreichen Steam-Beitrag erläutert das Team, das an Borderlands 4 arbeitet, wie die PC-Leistung des Spiels verbessert wurde. Spieler erzielen jetzt etwa 20 % bessere FPS beim Spielen Borderlands 4, und seit Dezember hat sich die Absturzrate aller Sitzungen fast halbiert.

Insgesamt sind 17 % der Spieler, die einen Absturz erleben, auf 9,35 % gesunken. Es ist immer noch nicht perfekt, und das weiß Gearbox. "Wir sind stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, um die PC-Leistung von Borderlands 4 seit dem Start zu verbessern, und wir erkennen auch an, dass wir noch mehr zu tun haben. Wir sind für die lange Strecke dabei!" heißt es im Beitrag.

Das geht über das bloße Herausholen von mehr FPS aus deiner GPU hinaus, denn Optimierung von Beleuchtung, Shaders und mehr sollte das Spiel besser aussehen lassen, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Außerdem ist das übergeordnete Ziel natürlich, die Absturzrate noch weiter zu senken, damit die Spieler nicht vor ihrer Zeit aus Kairos genommen werden.