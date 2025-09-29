Borderlands 4 enthüllt neuen Kammer-Jäger, der im 1. Quartal 2026 erscheint

HQ

Borderlands 4 zwar erst seit ein paar Wochen auf dem Markt, aber Gearbox hat bereits den neuen Kammer-Jäger enthüllt, der Anfang nächsten Jahres zu unserer Besetzung stoßen wird. Wie im Trailer unten zu sehen ist, ist unser Neuzugang ein Robotercharakter namens C4SH.

C4SH arbeitete früher als Casino-Dealer-Bot und bereist nun das Ödland auf der Suche nach verfluchten Artefakten. Er hat selbst einige unheimliche Kräfte, wenn man einen kurzen Blick auf seinen Charakter wirft, und mischt auf den ersten Blick ein wenig Gaige the Mechromancer und FL4K. Wie die anderen Kammer-Jäger wird er 3 Action-Fähigkeiten zur Auswahl haben, die sich wahrscheinlich um die Pistolen, das Tarot-Deck, die Würfel und die Talismane drehen, die wir in seinem Kit sehen.

C4SHs Fokus auf sein früheres Glücksspielleben und seine Jagd nach "wahrscheinlichkeitsbrechenden Höhen" (wie in seiner Beschreibung beschrieben) bedeutet, dass wir wahrscheinlich einige zufallsbasierte Mechaniken bei diesem Kammer-Jäger sehen werden, wenn er neben der verrückten Ellie und dem Vault of the Damned-Story-Pack ankommt. Man kann C4SH automatisch zusammen mit dem DLC holen, wenn er veröffentlicht wird, wenn man die Super Deluxe Edition oder das Vault Hunter Pack für Borderlands 4 hat.