Borderlands 3 wird das Franchise nicht abschließen

DualShockers sprach vor kurzem mit den beiden Lead Writern von Borderlands 3, Danny Homan und Sam Winkler. Laut Homan sei Borderlands 3 nicht das letzte Spiel in der Serie, da die Geschichte der Kammerjäger nicht als abgeschlossen betrachtet werde. Es gebe "immer Raum für mehr Geschichten in Borderlands", meint der Autor, der Titel "sei definitiv nicht das Ende von Borderlands". Letztlich entscheiden offenbar nur die Verkaufszahlen und das Interesse der Fans darüber, ob und wann ein Spiel wirklich abgeschlossen ist.

Gearbox Softwares Loot-Shooter erscheint am 13. September auf PC (im Epic Games Store), PS4 und Xbox One. Falls ihr vor dem offiziellen Verkaufsstart noch einmal unsere Eindrücke nachlesen wollt, könnt ihr das an dieser Stelle tun. Wer von Borderlands 3 schon jetzt nicht genug bekommen kann, der kann sich auch noch die 35 Minuten an Gameplay anschauen, die Sony letzte Woche veröffentlicht hat. Wir sehen dort Eindrücke des Planeten Eden-6, auf dem sich der Waffenhersteller Jakobs eingenistet hat. Sir Hammerlock ist ebenfalls am Start.