BOOX präsentiert seinen neuen, ultrakompakten eReader, den BOOX Go 6 (Gen II).

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Wenn es eine Sache gibt, die du mit zunehmendem Alter immer mehr nutzen möchtest, dann sind es die Sommerferien, in denen es nicht mehr nur um das Ziel oder die Aktivitäten geht, die du für deine wenigen (ja, es gibt nie genug) freien Tage geplant hast, sondern auch darum, Momente der Entspannung zu finden, in denen du deinen Geist klären und dein spirituelles Gleichgewicht wiederherstellen kannst. Wenn Sie auch leidenschaftlich lesen oder Ihren lang gehegten Traum erfüllen möchten, Ihren ersten Roman zu schreiben, dann hat BOOX genau das, was Sie dieses Jahr brauchen.

Das Unternehmen, ein Experte für E-Ink-Geräte wie den BOOX Note Air 5c und den BOOX Palma 2, hat nun seine nächste Generation kompakter 6-Zoll-160-Gramm-E-Reader, den BOOX Go 6 (Gen II), vorgestellt. Dieses Modell wurde neu gestaltet, um sich von Reisekoffern inspirieren zu lassen, die in vier Farben erhältlich sind (Pflaume, Stein, Muschel und Vanillepudding), die Ruhe und Persönlichkeit ausstrahlen. Es verfügt außerdem über eine glatte Oberfläche auf der Rückseite, die verhindert, dass die Anschlüsse sowie Lade- oder Verbindungskabel durch schlechte Positionierung beschädigt werden, und die Haltbarkeit erhöht.

Der hochauflösende Bildschirm des BOOX Go 6 (Gen II) (300 ppi) liefert selbst beim Betrachten detaillierter Illustrationen wie Karten in einem Fantasy-Roman Schärfe und verfügt über verstellbare Frontbeleuchtung für den nächtlichen Gebrauch. Außerdem ist er vollständig kompatibel mit dem InkSense Plus-Stift von BOOX.

Diesmal gibt BOOX dir die Freiheit, deine bevorzugte Lese-App auf dem Gerät zu verwenden, obwohl der NeoReader weiterhin gut funktioniert. Sein Octa-Core-Prozessor und 32 GB Speicher sorgen nicht nur für eine reibungslose Leistung, sondern auch für die Möglichkeit, Ihre gesamte digitale Bibliothek in der Tasche zu tragen. Der langanhaltende Akku garantiert mehrere Nutzungstage, und Sie können sich direkt mit Ihrem Google Play Store-Konto verbinden, um direkt von dort herunterzuladen, da es auf dem offenen Android-System läuft.

Wenn Sie diesen Sommer einen neuen E-Reader brauchen, ist der BOOX Go 6 (Gen II) jetzt für 199,99 € im Onlineshop erhältlich. Interessiert?