Boox kündigt seine neue Generation von E-Ink-Tablets an, die Boox Go 10.3 (Gen II) Serie

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Die Technologie entwickelt sich weiter, und seit einigen Jahren sind E-Ink-Bücher die Antwort für Leser, die nicht alle ihre Bücher mit sich herumtragen wollen, aber auch nicht wollen, dass ihr Sehvermögen unter längerer Exposition vor Bildschirmen leidet.

Boox hat die Einführung seiner neuen Go 10.3 (Gen II)-Serie angekündigt, die aus zwei neuen Tablets mit 10,3-Zoll-E-Ink-Bildschirmen besteht. Das Go 10.3 (Gen II) Modell verfügt wie sein Vorgänger über einen E-Ink-Bildschirm, der Augenbelastung nach längerer Nutzung verhindert. Unterdessen verfügt das neue Go 10.3 (Gen II) Lumi erstmals über verstellbare, zweifarbige Frontbeleuchtung, die es den Nutzer ermöglicht, zwischen kühlem Tageslicht und einem warmen bernsteinfarbenen Schein nachts zu wechseln. Beide Modelle verfügen über ein hochauflösendes (300 ppi) monochromes E-Ink-Display, das für perfektes Outdoor-Lesen optimiert ist. Dazu gehört auch der neue InkSense Plus-Stift, der 4.096 Stufen Druckempfindlichkeit und Neigungserkennung für ein natürliches Schreiberlebnis unterstützt – ähnlich wie das Notieren in ein Notizbuch oder auf einem Blatt Papier.

Die Go 10.3 (Gen II) Serie läuft mit Android 15 und bietet vollen Zugriff auf Apps aus dem Google Play Store. Sie verfügen über einen 8-Kern-Prozessor und 64 GB Speicher und sind mit 26 Dateiformaten kompatibel. Der Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi hat einen offiziellen Preis von 449,99 €, während der Boox Go 10.3 (Gen II) für 419,99 € erhältlich ist.

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