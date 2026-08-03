Booster Gold wurde trotz vorheriger grüner Genehmigung geschlossen

Als James Gunn und Peter Safran im Januar 2023 die Pläne für das DCU vorstellten, war Booster Gold eines der vorgestellten Projekte. Die Idee war, dass es eine TV-Serie sein sollte, in der wir einem der weniger bekannten, aber beliebtesten DC-Charaktere folgen können: dem titelgebenden Booster Gold .

Er ist ein Sportstar aus dem Jahr 2442, der es schafft, in unsere Zeit zurückzureisen, nachdem er in einem Museum auf Technologie gestoßen ist. Da er bereits alles weiß, was in der Welt passieren wird, und Zugang zu futuristischer Ausrüstung hat, besitzt er auch Superkräfte.

DC hatte sich wahrscheinlich eine Geschichte mit Elementen von Deadpool und Peacemaker vorgestellt, was eine häufig humorvolle und selbstironische Geschichte mit Ego und Herz bedeutete. Noch im April sagte James Gunn, dass Booster Gold noch in Produktion sei, nachdem im letzten Jahr eine Pilotfolge genehmigt wurde.

Jetzt jedoch hat der Drehbuchautor der Serie, David Jenkins, angekündigt, dass Booster Gold nicht stattfinden wird. Auf Threads zitiert er Mahershala Alis Aussage, dass Marvel Blade absetzt, und fügt hinzu: "Mein Booster Gold wird nicht weitermachen."

Wir können nur über den Grund spekulieren, aber Supergirl war ein großer Flop an den Kinokassen, also sind Warner und DC vielleicht derzeit etwas vorsichtiger bei Charakteren, die keine große Fangemeinde haben?