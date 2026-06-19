Bobby Prince, Komponist von Wolfenstein 3D und DOOM, ist verstorben

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Robert Caskin "Bobby" Prince III, eine Legende der Videospiel-Musikkomposition, verstarb am 16. Juni friedlich. Prince war bekannt für seine Beiträge zur Musik und zum Sounddesign in Videospielen und war eine der Schlüsselfiguren bei der Gestaltung der 1990er Jahre.

Wir verdanken Bobby Prince unter anderem die Soundtracks und das Sounddesign für Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D, Rise of the Triad und insbesondere DOOM und DOOM II. Seine Arbeit trug daher dazu bei, Videospielmusik – und das Medium selbst – als eine zu respektierende Kunstform zu etablieren. Der von seiner Familie geteilte Nachruf lautet wie folgt:

"Während viele auf der ganzen Welt Bobby für die Musik und Klanglandschaften in Erinnerung behalten werden, die eine Generation von Videospielen prägten, werden sich diejenigen, die ihn persönlich kannten und liebten, an etwas noch Wichtigeres erinnern: einen Mann mit Talent, Integrität, Demut, Glauben, Freude und Liebe, dessen größtes Glück darin bestand, seinen Witz und seine Weisheit mit Familie und Freunden zu teilen."

Möge er in Frieden ruhen.