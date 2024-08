Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison wird nicht für The Mandalorian & Grogu zurückkehren

HQ

Während einer Podiumsdiskussion am Fan Expo Chicago bestätigte der Schauspieler Boba Fett Temuera Morrison seine Abwesenheit beim kommenden Star Wars Film The Mandalorian & Grogu.

Obwohl im Moment noch wenig mit Sicherheit über den Film bekannt ist, wird berichtet, dass er nach der dritten Staffel der Hit-Show Disney+ mit Pedro Pascal spielt. Die Fans haben seit der zweiten Staffel, in der der Charakter von Morrison eine große Rolle spielte, Hoffnung gehegt, aber das könnte nur das Ende dieses speziellen Handlungsstrangs bedeuten.

Angesichts der Bedeutung und Beliebtheit von Boba Fett als Charakter für The Mandalorian im Besonderen sowie im breiteren Star Wars Kanon ist dies eine überraschende Auslassung, könnte aber auf die schlechte Rezeption seiner eigenen Serien The Book of Boba Fett zurückzuführen sein - ohne Verschulden von Morrison.

Darüber hinaus erklärte Morrison während des 'From Clone Troopers to Bounty Hunters '-Panels, dass er keine offiziellen Updates bezüglich einer zweiten Staffel von The Book of Boba Fett erhalten habe, so dass Disney sich möglicherweise entschieden hat, den Charakter ganz auf Eis zu legen (danke, Screen Rant).

Wir hoffen aber, dass eine solche unvergängliche Figur eine zweite Chance erhält. Möchten Sie, dass Boba Fett zurückkehrt, und wenn ja, wie? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.