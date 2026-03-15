Bob Odenkirk über Nobody 3: "Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde"

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Wir haben Ein-Mann-Armee-Filme schon immer geliebt, aber die John-Wick-Filme haben diesem Subgenre in letzter Zeit wirklich einen enormen Schub gegeben, so sehr, dass es heute in diesem Bereich viele Optionen gibt. Ein Beispiel dafür ist die Nobody-Reihe, in der Bob Odenkirk als scheinbar normaler Mann auftritt, der tatsächlich eine Vergangenheit als hochtrainierter und tödlicher Auftragskiller hat.

Der erste Nobody-Film erwies sich als großer Erfolg, sodass bald eine Fortsetzung erschien. Dieser Film, Nobody 2, wie er einfach genannt wurde, war weniger erfolgreich, und deshalb müssen wir uns nun fragen, ob ein dritter Nobody-Film produziert wird.

In dieser Hinsicht wurde Odenkirk nun von ScreenRant befragt, wobei der Schauspieler äußert, dass selbst er unsicher ist, ob Nobody 3 grünes Licht bekommt. Er erklärt, dass er "Ideen" hat, aber "ich weiß nicht, ob ich es machen kann."

Im Moment liegen alle Karten bei Universal Pictures, die nun über die Zukunft der Nobody-Filme entscheiden müssen.