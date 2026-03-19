BMW stellt endlich offiziell den neuen i3 vor.

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BMW hat endlich offiziell den brandneuen BMW i3 vorgestellt, der sich zu einem der bisher ambitioniertesten Elektrolimousinen entwickelt. Er basiert auf der Next-Generation-Plattform der Marke Neue Klasse und verspricht eine herausragende Reichweite und Schnellladen.

BMW sagt, die erste Version, der i3 50 xDrive, könne mit einer einzigen Ladung etwa 700 Kilometer fahren, basierend auf EPA-ähnlichen Tests, was sie vor vielen aktuellen EV-Konkurrenten, darunter mehrere Tesla-Modelle, bringt.

Das Doppelmotor-Allradantriebssystem liefert etwa 463 PS und positioniert den i3 sowohl als Langstrecken-Cruiser als auch als richtig schnelle Executive-Limousine.

Unter der Oberfläche führt der i3 BMWs neue 800-Volt-Elektroarchitektur ein, die ein deutlich schnelleres Laden ermöglicht. Das System ist darauf ausgelegt, ultraschnelles DC-Laden zu unterstützen, wodurch Ladestopps reduziert und das Auto für lange Fahrten besser geeignet ist.

Die Produktion soll 2026 in München beginnen, globale Auslieferungen werden kurz darauf erwartet.