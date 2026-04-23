BMW präsentiert den neuen 7er-Wagen mit Neue Klasse-Design

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BMW hat endlich den neu gestalteten 7er vorgestellt und ist ziemlich offensichtlich direkt auf die Mercedes-Klasse abgesehen – mit einer aggressiven Mischung aus Neue Klasse-Design und aggressiveren Linien.

Neben den Plug-in-Hybrid-Modellen gibt es auch einen vollelektrischen i7. Sogar der Einstiegsmodell i7 startet mit 450 PS, während höherwertige Modelle bis 670 PS erreichen und die Reichweite bei 727 Kilometern erreicht, was angesichts der typischen BMW-Reichweite vor wenigen Jahren ziemlich beeindruckend ist.

Das Äußere erhält den "Neuen Klasse"-Look mit einer flacheren Front und einem saubereren, überarbeiteten Kühlergrill. Im Inneren befindet sich eine neue Infoleiste direkt unter der Windschutzscheibe, die etwas Bildschirmfläche abgibt und den Innenraum leichter wirken lässt.

Es soll später in diesem Jahr fertig sein, und die ersten Bilder können Sie unten sehen.