Bloodsport kehrt mit Michaela Coel an der Spitze zurück

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Der übertriebenste aller 80er-Jahre-Klassiker feiert ein Comeback, obwohl es eigentlich niemand verlangt hat. A24 hat nun bestätigt, dass sie an einem Remake von Bloodsport arbeiten, das mehr oder weniger die Karriere von Jean-Claude Van Damme eingeleitet hat. Glücklicherweise ist dies jedoch nicht nur eine weitere faule, billige Nostalgiereise – stattdessen schreibt und inszeniert Michaela Coel – und das macht die Situation etwas interessanter.

Der Direktor teilte seine Gedanken und sagte:

"Ich habe schon lange Ehrfurcht vor Kämpfern und bin erstaunt über die Disziplin, Intensität und Isolation, die der Sport von ihnen verlangt. Ich freue mich darauf, diese Welt zu erkunden, besonders mit A24 als meinen Mitarbeitern. LASS UNS VERDAMMT NOCHMAL GEHEN."

Der Originalfilm von 1988 wird liebevoll als brutale Schlägerei in Erinnerung behalten, voller Muskeln, hölzerner Dialoge und unvergesslicher Charaktere. Jetzt möchte A24 mit dem Konzept etwas Neues machen. Was das tatsächlich bedeutet, ist jedoch etwas unklar. Bekommen wir ein Arthouse-Kumite mit existenzieller Angst? Mehr charaktergetriebenes Drama? Oder einfach die gleiche alte Formel mit besserer Kameraführung und weniger Kitsch?

Die Tatsache, dass sie tatsächlich A24 hinter sich haben – das Studio, das es irgendwie schafft, seltsame Ideen sowohl in von der Kritik gefeierte Hits als auch in heiße Themen zu verwandeln – bedeutet, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass das nicht einfach ein weiteres vergessenes Reboot wird.

Freust du dich auf A24s Bloodsport?