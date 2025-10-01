Bloober Team arbeitet nicht an einem Cronos: The New Dawn DLC oder einer Fortsetzung, schließt aber nichts aus

HQ

Jetzt, da Cronos: The New Dawn schon eine Weile auf dem Markt ist, seid ihr vielleicht neugierig, was als nächstes für den Survival-Horror-Titel von Bloober Team kommt und ob es der Beginn einer Franchise sein wird oder ob es ein einzelnes und unzusammenhängendes Projekt bleiben wird.

Während eines Investorengesprächs, über das die polnische Börse Stockwatch berichtete, wurde dem Entwickler die Frage gestellt, was als nächstes für Cronos: The New Dawn kommt, worauf das "Management" mit einer sehr interessanten Aussage antwortete.

Zunächst einmal bestätigen sie, dass sich weder ein DLC noch eine Fortsetzung in der aktiven Entwicklung befinden, was bedeutet, dass wir in absehbarer Zeit nichts von dieser Front erwarten sollten, aber dann fügen sie hinzu, dass sie nicht ausschließen, in Zukunft etwas Ähnliches zu machen.

"Im Moment arbeitet das Unternehmen, abgesehen von Marketing-Updates, nicht aktiv an der Entwicklung (weder an einer Fortsetzung noch an einem DLC), aber wir schließen es in Zukunft nicht aus und denken definitiv darüber nach, diese IP zu entwickeln."

Es gibt also Hoffnung! Möchtest du einen Cronos: The New Dawn DLC oder eine Fortsetzung? Wenn Sie das Spiel noch nicht gespielt haben, verpassen Sie nicht unsere begeisterte Rezension des Titels.