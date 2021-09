Blizzard möchte Bastion und Sombra in Overwatch 2 überarbeiten

HQ

Wir wissen zwar noch immer nicht, wann Overwatch 2 nun veröffentlicht werden soll, doch Blizzard hat in den letzten Monaten immerhin ab und zu ein Lebenszeichen vom Spiel gesendet. Es gab eine frühe Gameplay-Präsentation, wir konnten das Aussehen verschiedener Charaktere sehen und auf einem E-Sports-Wettbewerb am Wochenende wurden anstehende Überarbeitungen der beiden Charaktere Bastion und Sombra im Detail ausgeführt.

Der Roboter Bastion trägt in Zukunft einen Hut und er wird nicht mehr in der Lage sein, sich selbst zu reparieren. Stattdessen erhält er die Fähigkeit, eine taktische Granate abzufeuern, die Gegnern ziemlich viel Schaden zuzufügen scheint. Im Aufklärungsmodus wird Bastion keine Streuung oder Schadensminderung mehr erleiden, sondern mit einer langsameren Geschwindigkeit feuern. In Zukunft wird sich der Held auch in seiner Geschützform bewegen können, aber nur sehr langsam. Zwischen diesen Formen zu wechseln, hat übrigens eine Abklingzeit, also müsst ihr strategisch denken. Die ultimative Fähigkeit wird ebenfalls geändert, denn die aktuelle Panzerform weicht einer Artilleriesalve mit drei Bomben, die sehr hohem Schaden verursachen.

Sombras wichtigste Änderung betrifft ihre Hacking-Fähigkeit, die jetzt aus zwei Komponenten besteht. Nach dem anfänglichen Hacken können Feinde eine Sekunde lang keine Fähigkeiten verwenden. Danach werden sie für die restliche Dauer des Hacks (etwa sieben Sekunden) für das gesamte gegnerische Team sichtbar und sie verursachen während dieser Phase nur halben Schaden. Sombra wird in Zukunft getarnt hacken können, ohne dabei ihre Unsichtbarkeit zu verlieren (allerdings wird sie während des Vorgangs kurz sichtbar). Ihr Ultimate wird ebenfalls etwas eindrucksvoller ausfallen, denn abgesehen vom EMP-Schaden werden alle Feinde mit dem regulären Hack-Effekt belegt.

