Overwatch 2 wechselt auf Fünf-gegen-Fünf und zeigt Kartenänderungen

You're watching Werben

Blizzard sprach am Abend wie versprochen über die PvP-Erfahrung von Overwatch 2. Aaron Keller, der neue Chefentwickler, enthüllte bei dieser Gelegenheit, dass sich das Team zu einem vergleichsweise drastischen Schritt entschieden hat. Im Gegensatz zum originalen Helden-Shooter, der insgesamt zwölf Spieler auf zwei Teams aufteilte, wird die Fortsetzung nur noch zehn Spieler in ein Match schicken - ihr spielt also Fünf-gegen-Fünf.

Dieser Wechsel wird mit einer grundlegenden Veränderung in der Meta einhergehen, da ein Tank aus der empfohlenen, idealen Komposition fällt. Die Klassenaufteilung von Overwatch 2 sollte sich aus zwei Damage-Dealern, zwei Unterstützern und einem Tank zusammensetzen. Die Entwickler sind der Meinung, dass die Brawler zu viel Unordnung und Chaos in die Partie bringen. Das mache es für viele Menschen zu schwierig, das Spiel ordentlich zu lesen und zu erlernen.

Um den fehlenden Mitspieler auszugleichen und der neuen Rolle als Haupt-Tank gerecht zu werden, werden die Werte der meisten Kämpfer angepasst. Die entsprechenden Spielfiguren werden in Zukunft wahrscheinlich etwas mehr anrichten und gleichzeitig mehr Schaden einstecken können. Sogar das Map-Design soll diesen Wandel mitgestalten, da es beispielsweise mehr Orte gibt, an denen wir uns auf die Lauer legen können.

Der Stream hat gestern Abend die Bereiche Monte Carlo, New York, Rio de Janeiro, Rom und Toronto genauer unter die Lupe genommen. Gleichzeitig wurden einige neue Interpretationen bekannter Areale gezeigt, die zu sehr ins Detail gehen, um sie hier gesondert zu besprechen. Wer sich für das all das interessiert, schaut sich am besten die gesamte Sendung in der Wiederholung an.