Blizzard hat eine 10-Jahres-Roadmap für Diablo

Kürzlich erfuhren wir alles über die kommenden Pläne für Diablo IV, da Blizzard den Vorhang für die Roadmap für 2025 lüftete und gleichzeitig bestätigte, dass 2026 das Debüt einer neuen Erweiterung für das Spiel sein wird. Das ist zwar eine Bestätigung dafür, dass das Action-RPG noch mindestens ein paar Jahre lang unterstützt wird, aber was können wir danach erwarten?

In einem kürzlichen Interview mit Game File merkte Rod Fergusson, General Manager der Diablo -Serie, an, dass Blizzard bereits eine 10-Jahres-Roadmap für die Zukunft von Diablo hat. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Diablo IV eine Roadmap für das nächste Jahrzehnt hat, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass Blizzard viele Pläne hat, um bis weit in die 2030er Jahre hinein mehr Dämonentötungen anzubieten.

Gemäß dem, was Fergusson vollständig sagte, erklärte er: "Wir sind auf lange Sicht hier. Wir haben in letzter Zeit eine langfristige Planung durchgeführt. Und ich habe eine Roadmap erstellt - eine 10-Jahres-Roadmap... es war eigentlich eine 12-Jahres-Roadmap - ich kann dies sehen, das, das und das und all diese verschiedenen Dinge, die wir tun können, [was] wirklich inspirierend ist.

"Und es ist wirklich aufregend. Wir konzentrieren uns auf das, was die Spieler wollen... Viel mehr kann ich Ihnen nicht sagen."

Wenn man bedenkt, dass Diablo III etwa 11 Jahre lang existierte, bevor Diablo IV auftauchte, glaubst du, dass Fergussons Kommentare nur auf die Zukunft von Diablo IV oder das Franchise als Ganzes anspielen?