Eine neue Diablo IV -Erweiterung auf dem Weg

Blizzard hat kürzlich seine Zukunftspläne für Diablo IV vorgestellt, die in Form einer umfangreichen Roadmap bis 2026 aussehen. Dies bestätigt auch, dass im nächsten Jahr eine brandneue Erweiterung veröffentlicht werden soll, zusammen mit anderen Details wie Bestenlisten und einem neuen Ranglistensystem, Änderungen, von denen Blizzard hofft, dass sie das Engagement und den Wettbewerb unter den Spielern erhöhen werden.

"Weckt euren Appetit auf weitere Dämonentötungen in Sanktuario mit einem Blick auf unsere Roadmap für 2025. Das Zeitalter des Hasses begann mit der Veröffentlichung von Diablo IV und Liliths Wiederauferstehung und wurde durch Mephistos Wiederauferstehung in Gefäß des Hasses in die Länge gezogen. Im Laufe des Jahres 2025 werdet ihr erleben, wie sich Mephistos Einfluss durch neue saisonale Themen und Questreihen ausbreitet, während wir der Veröffentlichung unserer zweiten Erweiterung im Jahr 2026 näher kommen."

Was genau uns in der zweiten Erweiterung erwartet, bleibt abzuwarten, aber vermutlich wird Blizzard im Zusammenhang mit der nächsten Blizzcon weitere Details liefern. Wie Sie wissen, wurde Vessel of Hatred im letzten Herbst eingeführt und scheint nach einigen Anpassungen bei den meisten Menschen gut angekommen zu sein. Falls Sie unseren Testbericht verpasst haben, können Sie ihn hier lesen.

