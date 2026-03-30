Blizzard arbeitet mit Nexon zusammen, um Overwatch in Korea zu unterstützen

HQ

Während wir im Westen Blizzard als das Unternehmen anerkennen, das die Entwicklung und Veröffentlichung von Overwatch leitet, war das in Asien nicht immer so. In China zum Beispiel gab es eine lange Zeit, in der NetEase die Veröffentlichungsaufgaben des Spiels übernahm, was chinesische Spieler zurückließ, als der Deal zwischen den beiden Unternehmen endete. Nun wird Korea eine ähnliche Vereinbarung erleben.

Es wurde bekannt, dass Nexon und Blizzard zusammenarbeiten, wobei das koreanische Unternehmen die Veröffentlichungs- und Live-Service-Aktivitäten von Overwatch auf dem koreanischen Markt übernehmen wird. Blizzard wird weiterhin die Entwicklung des Spiels leiten, was bedeutet, dass alle Updates weltweit verbreitet werden, aber Korea wird einen neuen Publishing-Leiter für das Projekt haben.

Was den Grund dafür angeht, erklärt ein Blogbeitrag (nach der Übersetzung):

"Diese Partnerschaft kann als eine Zusammenarbeit beschrieben werden, die die globale kreative Vision und Entwicklungsführung des Blizzard-Teams Overwatch mit Nexons fortschrittlicher Expertise in Live-Service-Operationen, dem PC-Bang-Ökosystem und Community-Management in Korea verbindet.

"Durch diese Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen das Erlebnis, Teil der koreanischen PC-Community Overwatch zu sein, sinnvoll verbessern, indem sie erweiterte koreanisch thematisierte Erlebnisse und Community-Programme bieten und die Möglichkeiten für Spieler erweitern, sich auf neue Weise mit dem Spiel und einander zu verbinden."

Der zusätzliche Haken ist, dass dies nur für die PC-Version (nicht Steam) von Overwatch in der Region gilt, der Vorteil aber "mehr Inhalte mit Fokus auf Korea", bessere Lokalisierung und gestärkte Partnerschaften umfasst.