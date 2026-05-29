BLAST Slam VII: Die Tabelle in der Gruppenphase ändert sich deutlich, da Xtreme Gaming und OG nun möglicherweise das Ausscheiden vermeiden könnten

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Das Schöne daran, eine Gruppenphase wie die beim Dota 2 -Turnier BLAST Slam VII zu nutzen, ist, dass nichts sicher ist. Gestern haben wir auf die jüngsten Ergebnisse eingegangen und darauf, dass OG und Xtreme Gaming wahrscheinlich die beiden ausgeschiedenen Gruppenphasen sein würden, da beide Teams die einzigen sind, die nach den ersten beiden Tagen der Phase nur einen Sieg errungen haben. Doch gestern war auch ein Mega-Tag für beide Organisationen, denn sie haben ein paar Siege errungen und könnten nun noch überleben und ins letzte Qualifikationsfinale einziehen.

Die Gruppenphase ist so strukturiert, dass die beiden unteren Teams ausscheiden, die ersten vier direkt in die Playoffs einziehen und die mittleren sechs Teams in den letzten Chance-Qualifier einziehen, wo sie um Finalplätze für die Playoffs kämpfen.

Daher sieht es so aus, als würden Team Falcons, Parivision und Team Yandex Playoff-Teams sein, da alle drei Organisationen jeweils sechs oder mehr Siege vorweisen können, aber der Rest der Tabelle ist völlig offen. Was jetzt wahrscheinlich erscheint, ist, dass Gylph und Tundra Esports die beiden ausgeschiedenen Teams sein werden, da beide Teams die einzigen sind, die zwei Siege vorweisen können. Andererseits haben wir gestern etwas Ähnliches bezüglich OG und Xtreme Gaming gesagt...

Wie auch immer die Situation ist, der letzte Tag der Gruppenphase findet heute, den 29. Mai, statt, und in diesem Zusammenhang sind unten alle Finalspielpläne zu sehen.