BLAST Slam VII: Team Falcons und Team Yandex sind für die Playoffs so gut wie bestätigt

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Es sind nur noch zwei Tage in der Gruppenphase des BLAST Slam VII Dota 2 Turniers übrig. Zugegeben, das bedeutet zwar noch etwa 30 Spiele, aber da wir die Hälfte dieser Phase erreicht haben, haben wir eine ziemlich klare Vorstellung davon, welche Teams wahrscheinlich ausscheiden und welche in die Playoffs einziehen werden.

Auch in den nächsten zwei Tagen kann alles passieren, aber bisher scheinen zwei Teams sehr wahrscheinlich zuerst auszuscheiden, da OG aktuell 1-4 steht und Xtreme Gaming 1-5. Es sei gesagt, dass in dieser Phase des Turniers nur zwei Teams komplett ausgeschieden sind, da die übrigen 10 entweder in die Playoffs oder in die Last-Chance-Qualifikation einziehen.

Darüber hinaus kann sich vieles ändern, wer wo weiterkommt, aber es scheint wahrscheinlich, dass die nächsten Phasen Team Falcons (5-1), Team Yandex (5-1), Parivision (4-1), Team Liquid (4-2) und LGD Gaming (4-2) – bestehen werden, da alle Teams unter diesen fünf Teams höchstens zwei Siege vorweisen können.

Was erwartet ihr von BLAST Slam VII in den kommenden Tagen?