BLAST Open Frühling 2026: Das Playoff-Bracket mit sechs Teams ist festgelegt

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Die Gruppenphase des in Rotterdam ansässigen BLAST Open Spring 2026 Counter-Strike 2 Turniers ist nun beendet, wobei die anwesenden 16 Teams auf nur noch sechs Überlebende reduziert wurden. Vor diesem Hintergrund und aufbauend auf dem gestrigen Bericht kennen wir nun das bestätigte Playoff-Bracket und was uns von den letzten fünf Spielen des laufenden Turniers erwartet.

Das Geschehen wird erst in ein paar Tagen wieder Fahrt aufnehmen, da die Viertelfinals für Freitag, den 27. März, das Halbfinale am Samstag, den 28. März, und das Grand Final am Sonntag, den 29. März, angesetzt sind. Dazu sehen Sie unten das Bracket und die kommenden Spielpläne, mit der zusätzlichen Anmerkung, dass die beiden Teams, die gestern in den letzten Momenten der Gruppenphase ausgeschieden sind, sowohl Furia als auch Team Spirit waren.

Viertelfinale (27. März):



Aurora Gaming gegen The MongolZ um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Parivision gegen Team Falcons um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Halbfinale (28. März):



Team Vitality gegen Sieger von Aurora/MongolZ um 14:00 GMT/15:00 MEZ



Natus Vincere gegen den Sieger von Parivision/Falcons um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Grand Final (29. März):



Sieger des Halbfinales #1 gegen Sieger des Halbfinales #2 um 11:30 BST/12:30 CEST



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?