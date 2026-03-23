BLAST Open Frühling 2026: Die Gruppenphase endet heute mit bereits besetzten vier von sechs Playoff-Plätzen

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Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für das BLAST Open Spring 2026 Turnier, denn nach einem hektischen Wochenende mit Veranstaltungen sind nur acht der 16 teilnehmenden Teams noch am Leben. Bisher haben vier dieser Teams ihre Playoff-Plätze gesichert, auch wenn die Setzliste für die Playoffs noch auf dem Spiel steht, aber die anderen vier kämpfen darum, das Ausscheiden zu vermeiden und sich eines der zwei verbleibenden Playoff-Tickets zu sichern.

Vor diesem Hintergrund stehen heute vier Spiele an, die alle enorme Folgen haben. Hier sind also die Spielpläne und was jedes Spiel bedeutet.

Gruppe A Upper Bracket Finale:



Aurora Gaming gegen Natus Vincere um 11:00 GMT/12:00 MEZ



Beide Teams sind für die Playoffs bestätigt, aber der Sieger erhält ein Freilos in der ersten Runde und einen sofortigen Platz im Halbfinale.

Gruppe A Unteres Bracket-Finale:



Team Falcons gegen Furia um 13:30 GMT/14:30 MEZ



Großes K.-o.-Match, bei dem der Gewinner einen Playoff-Platz erhält und der Verlierer ausscheidet.

Gruppe B Oberes Bracket-Finale:



Team Vitality gegen Parivision um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Beide Teams sind für die Playoffs bestätigt, aber der Sieger erhält ein Freilos in der ersten Runde und einen sofortigen Platz im Halbfinale.

Gruppe B Unteres Bracket-Finale:



Teamgeist gegen The MongolZ um 18:30 GMT/19:30 MEZ



Großes K.-o.-Match, bei dem der Gewinner einen Playoff-Platz erhält und der Verlierer ausscheidet.

Was erwartest du von den heutigen Spielen?